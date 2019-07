Natur-Plakette für neun Gemeinden

Landesrat Max Hiegelsberger überreichte diese Auszeichnungen an Vertreter der Gemeinden Aigen/Schlägl, Hofkirchen im Mühlkreis, Katsdorf, Klaffer am Hochficht, Kollerschlag, Oberkappel, Peilstein, St. Peter am Wimberg sowie Sarleinsbach. "Die ausgezeichneten Gemeinden zeigen, dass wir alle zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen können", sagte Hiegelsberger.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.