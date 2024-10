Natürlicher Lauf des Baches wurde wiederhergestellt

Der Bach bahnt sich wieder seinen Weg an der Oberfläche. (Lichtenauer)

OTTENSCHLAG. In den Jahren 1980 und 1981 wurde der Ottenschlager Bach verrohrt. Damit teilte das Bacherl das Schicksal vieler kleiner Wasserläufe. Dieser damals als "Runse" bezeichnete Bach musste bis dahin von den Grundanrainern jährlich geräumt werden. Im Zuge der Errichtung des Landschaftsteiches Mooswiesn 2006 wurden wieder etwa 300 Laufmeter freigelegt. Die Natur hat seither das Bachbett und den Uferbereich gestaltet, und das Wasser ist wieder sichtbar. "So einfach und schön kann unsere Heimat sein, wenn man der Natur genügend Raum und Platz gibt. Die Verringerung des schnellen Wasserabflusses ist ein weiterer Vorteil", sagt Fred Lichtenauer, der sich um die Renaturierung in seiner Gemeinde besonders angenommen hat.

