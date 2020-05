Lange gefordert, ging nun das erste Nassholzlager des Bezirkes Rohrbach in Ulrichsberg in Betrieb. Dort wird Holz aus der Region zwischengelagert, ehe es an die Säge-Wirtschaft weiterverkauft wird. Betrieben wird das Lager vom Forstservice Böhmerwald. Das gelagerte Holz vermarktet der Waldverband Oberösterreich. Das Holz, das hier liegt, geht zur Gänze auf das Konto des Sturmtiefs Sabine. Um die 4000 Festmeter liegen hier am Lagerplatz in Ulrichsberg.