Nasse Bewerbe und göttlicher Segen

Einen sommerlichen Abschluss fanden am Samstag die Nasslöschbewerbe der FF Berndorf mit dem Bezirksbewerb. Dabei galt es, Wasser schnellstmöglich von der Ansaugstelle bis zu den Strahlrohren zu fördern. Am schnellsten gelang dies der Feuerwehr Dietrichschlag, die sich in der Klasse A ohne Alterspunkte den Bezirkssieg sicherte. In der Wertung mit Alterspunkten blieb die Bewerbsgruppe Treffling 3 erfolgreich.

Bei der Schlussveranstaltung konnte Kommandant Franz Schwarz neben Bürgermeister Adi Hinterhölzl auch Abgeordnete zum Nationalrat Claudia Plakolm begrüßen. Seitens der Feuerwehr stellten sich als Gratulanten Bezirksfeuerwehrkommandant Johannes Enzenhofer, Abschnittsfeuerwehrkommandant Kurt Reiter, die Ehrenoberbrandräte Manfred Mayrhofer und Hubert Pargfrieder sowie die Ehrenbrandräte Heinz Huber und Rudolf Reiter ein.

Gefeiert wurde in Berndorf auch am Sonntag: Da wurde nämlich das neue Kleinlöschfahrzeug mit Allrad (KLFA) offiziell in den Dienst gestellt und von Pater Wolfgang bei einer Feldmesse gesegnet. Als Ehrengäste mit dabei waren Bezirkshauptmann Paul Gruber, die beiden Abgeordneten zum Landtag Günter Pröller und Josef Rathgeb, Eidenbergs Bürgermeister Adi Hinterhölzl und Vizebürgermeister Dominik Danner.