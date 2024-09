Namen für sechs  junge Polarfüchse im Tierpark Altenfelden gesucht

Seit zwei Wochen tummeln sich sechs junge Polarfüchse im Tierpark Altenfelden. Die sechs Brüder haben eine weite Reise hinter sich, denn sie stammen aus dem Tierpark Neumünster in Deutschland und haben nun im Mühlviertler Hügelland ihr neues Zuhause gefunden. Damit ist der Tierpark der einzige in ganz Österreich, in dem Polarfüchse bewundert werden können. Schon jetzt haben sich die Füchse zu wahren Publikumslieblingen entwickelt.

Die sechs Jungfüchse, die in ihrem natürlichen Lebensraum in der Arktis beheimatet sind, haben sich gut eingelebt und erkunden neugierig ihr weitläufiges Gehege. "Wir sind stolz, unseren Besuchern diese faszinierenden Tiere präsentieren zu dürfen. Polarfüchse sind in Österreich eine absolute Rarität und bereichern unseren Tierbestand ungemein", sagt Barbara Laher, Inhaberin des Tierpark Altenfelden. "Polarfüchse zeichnen sich durch ihr dichtes, weißes Winterfell aus, das ihnen hilft, in extrem kalten Umgebungen zu überleben. Sie sind perfekt an das Leben in der Arktis angepasst. Die vier Monate alten Polarfuchsbrüder werden sich ab dem zweiten Lebensjahr im Winter dann reinweiß färben. Bis dahin kann es auch sein, dass sie dunklere Flecken vom Sommerfell behalten", erklärt die Tierpark-Chefin.

Namen dringend gesucht

Nur Namen haben die sechs Jungfüchse noch keine. In dieser Hinsicht bittet Barbara Laher die OÖN-Leserschaft um Hilfe. "Wir wollen nordische Namen für die Tiere. Diese sollen mit den Anfangsbuchstaben B, C, E, F, G und H beginnen." Jeder kann Vorschläge an office@tierpark-altenfelden.at senden. "Unter den Einsendungen verlosen wir Familienkarten", lädt Laher zum Mitmachen ein.

Der Tierpark Altenfelden, der zu den größten und vielfältigsten Tierparks des Landes zählt, ist der einzige in Österreich, in dem Polarfüchse gehalten werden. Um ihnen eine möglichst artgerechte Umgebung zu bieten, wurde das Gehege speziell an die Bedürfnisse der arktischen Tiere angepasst. Dies unterstreicht die besondere Bedeutung des Parks als Zentrum für Artenschutz und zoologische Vielfalt. Neben den Polarfüchsen beheimatet der Tierpark über 1000 Tiere aus 200 verschiedenen Arten und bietet Besuchern ein außergewöhnliches Naturerlebnis. Die Polarfüchse und alle anderen Tiere sind täglich während der regulären Öffnungszeiten zu sehen.

Arten- und Umweltschutz

Der Park ist seit mehr als 50 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel in der Region Mühlviertel. Mit über 80 Hektar Fläche bietet der Park seinen Besuchern weitläufige Spazierwege und spannende Einblicke in die Welt der Tiere.

Der größte privat geführte Tierpark Österreichs setzt sich außerdem intensiv für den Artenschutz ein und fördert Umweltbildung für Groß und Klein.

