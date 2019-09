Nahversorger-Zentrum in St. Stefan wird mit Artegra verwirklicht

„Ob wir es hören wollen oder nicht, es kommt auf die Menschen in der Region an. Es nimmt ihnen niemand ab, ihre Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Die Chancen sind da, sie müssen nur entdeckt und genutzt werden“, sagte Franz Fischler anlässlich des Regionaldialoges im Bezirk Rohrbach. Dieses Zitat des ehemaligen EU Kommissars nahmen sich die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde St. Stefan-Afiesl für ihr Nahversorgungsprojekt zu herzen.