Nadelöhr in Unterweitersdorf wird entschärft

Im Bereich der Anschlussstelle ist der dortige Kreisverkehr stark überlastet, in Hauptverkehrszeiten kommt es zu Rückstauung auf die Mühlviertler Schnellstraße (S10) und zu Überlastungen der Königswiesener Straße (B124). Auf Basis einer Machbarkeitsstudie von Asfinag und Land wird nun der Umbau der Kreisverkehrsanlage zu einer vierstreifig ausgebauten Ampelkreuzung inklusive Abbiegespuren in Angriff genommen. Darüber hinaus soll die Rampenbrücke in Fahrtrichtung Linz verbreitert werden.

Noch heuer sollen die Planungsleistungen vergeben werden, die nötigen Bewilligungen sollen 2023 eingeholt werden, um dann mit dem Bau beginnen zu können. Die Kosten für die Planungen teilen sich Asfinag und Land zu gleichen Teilen auf. "Mit dem Umbau der Kreisverkehrsanlage wird der Verkehr in Unterweitersdorf zukünftig runder, sicherer und flüssiger laufen. Ebenfalls wurden die Entwicklungspotenziale, die sich durch das Infrastrukturprojekt Stadtbahn ergeben werden, mitbedacht und in diesen Lösungsansatz integriert", sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner.