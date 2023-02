Nachwuchscup mit 1000 Kickern in 100 Teams

Abgeschlossen sind die Vorbereitungsarbeiten für den "COUNT IT Hallencup 2023" am kommenden Wochenende in der Sporthalle Gallneukirchen. Bei freiem Eintritt können die Fans den Nachwuchskickern beim Bandenzauber auf die Beine schauen. Von den Kleinsten in der U7 bis zur U17 werden die Nachwuchstalente ihr Können unter Beweis stellen.

Zudem werden engagierte Hobbykicker beim Firmen- und Hobbyturnier am Freitag, 3. März, ebenfalls ihre Fußballkünste unter Beweis stellen. "Die Anmeldungen im Vorfeld liefen fantastisch, und innerhalb kurzer Zeit waren wir restlos ausgebucht. An den zwei Wochenenden werden an die 100 Mannschaften mit über 1000 Teilnehmern einlaufen", sagt Nachwuchsleiter und Cheforganisator Matthias Schwarzbauer vom SV Gallneukirchen. Das Teilnehmerfeld verspricht Spannung. In der Nennliste scheinen neben den Teams aus dem Mühlviertel viele Mannschaften aus dem Zentralraum und weit über die Grenzen Oberösterreichs (FC Hörbranz/Vorarlberg) auf.

Mit der Nennung des LASK und Blau-Weiß Linz wird es in der U10 zum Linzer Derby kommen.

"Wir fiebern dem Auftakt mehr als entgegen. Eine derartige Großveranstaltung wäre ohne die hervorragende Unterstützung der freiwilligen Helfer und unserer Sponsoren nicht möglich", sagt Maximilian Wurm, Geschäftsführer der COUNT IT Group.

