Nachwuchs bei den Wasserbüffeln

LEOPOLDSCHLAG. Es gibt Nachwuchs bei der kleinen Wasserbüffel-Herde in Leopoldschlag. Das Kalb grast bereits munter und vergnügt an der Seite seiner Mutter und der übrigen Herde auf der Feuchtwiese am Ufer der Maltsch direkt an der Grenze zu Tschechien. "Gerne kann das Kalb besucht werden", sagt Johann Weinzinger, Obmann des Landschaftspflegevereins Freiwald-Maltsch. Ein Wanderweg führt direkt an der Feuchtwiese mit den Wasserbüffeln vorbei, die hier regelmäßig die Sommermonate verbringen.

Namensvorschläge willkommen

Für das männliche Neugeborene wird noch ein passender Name gesucht. Wer Ideen hierfür hat, ist eingeladen, seinen Vorschlag per E-Mail an conny.wernitznig@leader-kernland. at zu schicken. Seit einigen Jahren sind die Büffel in der Mühlviertler Gemeinde Leopoldschlag während der Sommermonate als ebenso robuste wie genügsame "Landschaftspfleger" tätig und dabei aus dem Landschaftsbild nicht mehr wegzudenken.

Für die bevorstehenden Wintermonate sucht der Verein allerdings noch ein geeignetes Winterquartier – gegen Bezahlung – für die fünf Tiere umfassende Herde. Interessenten können sich dazu bei Obmann Johann Weinzinger (0664/ 34 28 939) melden.