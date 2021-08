Nachtschwärmer auf Heimweg verprügelt und bestohlen

Der Bursch war am Samstag gegen 4:15 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg von einem Café, als er auf einen ihm unbekannten Mann traf und sich anfangs gut mit ihm unterhielt. Dann plötzlich sei der Mann ausgerastet und habe ihm mehrere Faustschläge versetzt, schilderte das Opfer am nächsten Tag der Polizei. Nachdem der 19-Jährige zu Boden gegangen war, entriss ihm der Täter sein Mobiltelefon und verjagte ihn mit den Worten "Schleich di!"

Das Opfer begab sich zur Behandlung ins Krankenhaus und kam am nächsten Tag mit seiner Mutter zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Am Sonntag konnte der Täter ausgeforscht werden. der 33-Jährige aus dem Bezirk Perg wollte keine keine Angaben zu dem Vorfall machen. Er wird angezeigt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.