Nachts im Freilichtmuseum Keltendorf

Morgen, am Freitag, gibt es im Keltendorf für Mutige ein besonderes Programm: Da begeben sich Groß und Klein bei Einbruch der Dunkelheit auf eine außergewöhnliche Entdeckungsreise durch das Freilichtmuseum. Wenn es rundherum dunkel wird, das geschäftige Treiben des Tages zur Ruhe kommt und sich nächtliche Stille über das Keltendorf legt, herrscht nämlich eine ganz besondere Atmosphäre im beschaulichen Freilichtmuseum. Man fühle sich dann noch stärker als sonst zurückversetzt in die Zeit vor 2700 Jahren, schwärmt Museumsleiterin Elisabeth Leitner. Da sich selbst ihr Team diesem Zauber nicht entziehen könne, habe sie beschlossen, ein neues Besucherformat zu entwickeln.

"Bei unserer abendlichen Erkundungstour mit Taschenlampen können sich die Besucherinnen und Besucher nun selbst ein Bild von dieser einzigartigen Stimmung machen", sagt Leitner. Zahlreiche Überraschungen warten dann im Dunkeln auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Kinder. Auf sie wird jedoch bei der Taschenlampenführung besonders eingegangen. Die Führung am 11. August beginnt um 20.45 Uhr. Die Kosten sind im herkömmlichen Eintrittspreis inkludiert. Eine Taschenlampe ist selbst mitzubringen. Wer morgen keine Zeit hat, muss sich nicht grämen: In zwei Wochen, am 25. August (20.30 Uhr), findet das Programm noch einmal statt.

