"Nacht der Bands" und langer Einkaufstag in der Innenstadt

In einer "Nacht der Bands" gipfelt am Donnerstag der lange Einkaufstag am Rohrbacher Stadtplatz. Schon den ganzen Tag über laden die Innenstadt-Kaufleute mit Sonderangeboten zum Bummeln. Bis 20 Uhr kann man am Donnerstag in Rohrbach einkaufen und vielleicht noch ein Geschenk für den Vatertag am Sonntag erwerben. Danach steht Livemusik bis Mitternacht auf dem Programm. An die 100 Musiker wirken dabei mit, verwandeln von 18 Uhr bis Mitternacht das Rohrbacher Stadtzentrum zur Konzertmeile. Los geht es am Brunnenplatzl am unteren Stadtplatz mit Bradl-Brass. Das 2010 entstandene Ensemble aus der LMS Schlägl spielt authentische österreichische und böhmische Volksmusik, Rock der 60er- und 70er-Jahre sowie Balkan Gipsy.

Rathaus Open Air

Von Bradl-Brass eingestimmt beginnt um 19 Uhr das Open Air auf der großen Bühne vor dem Rathaus. Vier Big Bands und die Newcomer-Band Funchord wechseln sich ab. Letztere besteht aus fünf jungen Burschen, die sich dem Jazz, Funk und Pop verschrieben haben. Zu hören sind außerdem Brassaxess Junior, die Big Band der LMS Schlägl, der BBL Club, die Big Band der LMS Lembach, die sich aus Musikschullehrern und talentierten Schülern und Studenten der Region zusammensetzt, die MVA Big Band, die seit mittlerweile 25 Jahren für neue Töne im Oberen Mühlviertel und darüber hinaus sorgt, und die Sax n’ Drums Symphonic Band, die Saxophon- und Schlagzeuglehrkräfte vereint und Pop- und Jazzklassiker zum Besten gibt.