Nachhaltigkeit wird in der Ölmühle Haslach gelebt

Unter dem Motto „Mehr Verantwortung für unsere Region. Generation nachhaltig“ luden „Frau in der Wirtschaft“ Freistadt, Perg und Rohrbach in die Mühlviertler Ölmühle nach Haslach ein. Theresa Koblmiller, die Geschäftsführerin der Ölmühle, nahm die Gäste bei einer Führung mit auf eine Zeitreise. Schließlich fließt seit mehr als 650 Jahren in der Mühlviertler Ölmühle in Haslach goldenes Leinöl aus den Pressen. In der renovierten Ölmühle wird bis heute eine Symbiose aus Tradition und Moderne geschaffen. „Beim Umbau des so geschichtsträchtigen Traditionsbetriebes wurde der bestehenden Substanz und Mühleneinrichtung ein neuer Wert geben“, erklärte Theresa Koblmiller, die bei der Veranstaltung von „Frau in der Wirtschaft“ als „Unternehmerin für mehr Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet wurde.

Frauen und Nachhaltigkeit

„Mit der Auszeichnung möchten wir sichtbar machen, wie Nachhaltigkeit in den vielfältigsten Facetten in frauengeführten Unternehmen gelebt wird. Die ausgezeichnete Unternehmerin bietet nicht nur ein hochwertiges und nachhaltiges Produkt an, sondern setzt in dem langjährigen Traditionsbetrieb auch auf Werte wie Naturverbundenheit und Regionalität. Die Revitalisierung des Unternehmensgebäudes fördert zudem zusätzlich die Nachhaltigkeit und ist entsprechend zu würdigen“, begründete Margit Angerlehner, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, die Auszeichnung.

Theresa Koblmiller ist bereits die fünfte Vorbild-Unternehmerin, die nachhaltige und umweltbewusste Maßnahmen in ihren unternehmerischen Arbeitsalltag integriert und daher von „Frau in der Wirtschaft“ mit der Auszeichnung geehrt wurde.