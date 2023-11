Nachhaltig und regional schenken – Böhmerwaldkisterl hat Hochsaison

Die Kisterl-Produktion in der FAB läuft auf Hochtouren.

Regionalität und Nachhaltigkeit werden auch beim Schenken als Grundprinzipien für viele immer wichtiger. In der Ferienregion Böhmerwald unterstützt man deshalb regionale Produzenten. Unter dem Böhmerwald-Logo hat das Geschenk-Kisterl in drei Größen momentan Hochsaison. Befüllt werden sie im Gasthaus Haudum in Helfenberg: "Wir lassen die Kisterl aus mondphasengerecht geschlägertem Holz aus dem Schallenberg fertigen", erzählt Peter Haudum.