Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder Geistesnahrung

Mittlerweile ist es schon mehr als zwei Jahre her, dass die letzte Veranstaltung im Kellertheater im Gym stattfand. Weil aber neben der körperlichen auch die seelische Gesundheit nicht länger zu kurz kommen soll, hat man sich am Gymnasium entschlossen, als geistige Nahrung ein Konzert zu servieren, um den gröbsten Hunger bis zur Rückkehr in die langersehnte "alltägliche Normalität" zu stillen.

Duo im Musikschulsaal

Die Zutaten dazu sind jedoch keinesfalls alltäglich: Mit dem Trompeter Manfred Paul Weinberger und dem Cellisten Stephan Braun kochen dabei zwei begnadete Musiker aus kompositorischem Einfallsreichtum, leidenschaftlicher Interpretation, verblüffendem Spielwitz und unaufgeregter Virtuosität ein extrafeines Jazz-Süppchen. Genießen kann man dieses am 9. März im Saal der Rohrbacher Musikschule.

Eingespieltes Team

Seit 17 Jahren spielen die beiden mittlerweile regelmäßig in unterschiedlichen Projekten miteinander, haben sich dabei eine solide künstlerische Vertrauensbasis geschaffen und so auch ihre jüngste CD dementsprechend mit "Confidence" betitelt. Ganz bewusst haben sie dabei die fragile Besetzung des Duos gewählt, um in ihrer Musik, deren Qualität von der Transparenz und Intimität im instrumentalen Zwiegespräch lebt, der gemeinsam musikalischen Reise Ausdruck zu verleihen. Anstelle komplexer Arrangements großer Formationen wird im Duo die Aussage der Kompositionen im kreativen Prozess der Interpretation durch feinstoffliches und wechselseitiges Nachspüren immer wieder neu geschrieben.

Diesmal lädt das Theater-Team aus pandemischen Vernunftgründen noch in die Rohrbacher Musikschule ein, aber auch im Kellertheater soll in absehbarer Zeit wieder gespielt werden.

Reservierungen sind unter theater@brgrohrbach.at möglich. Karten gibt es im Vorverkauf um 18, an der Abendkasse um 21 Euro.