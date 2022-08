Nach Wolfsriss im Waldviertel: Erhöhte Aufmerksamkeit in Liebenau

In Oberösterreich ist die Zahl der Wolfsrisse derzeit noch sehr überschaubar. Heuer wurden erst zwei mittels DNA bestätigt, beide Male wurden Wildtiere getötet. Viel häufiger ist der Fuchs der "Täter". Dennoch ist man nach dem Wolfsriss im niederösterreichischen Langschlag wachsam, vor allem im nur wenige Kilometer entfernten Liebenau im Mühlviertel, wo immer wieder Wolfssichtungen gemeldet werden. Abschussgenehmigung gibt es bisher keine.

Jägerschaft informiert

Infolge des Wolfsrisses im Waldviertel habe das Land die Jägerschaft informiert und ersucht, in den kommenden Tagen verstärkt zu beobachten wie sich das Wild und das Weidevieh verhält, hieß es aus dem Landwirtschaftsressort von Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). Noch sei unklar, ob es sich um einen durchziehenden Einzelgänger oder ein Rudel handelt.

Dass man in Oberösterreich trotz bisher überschaubarer Wolfsproblematik nun so wachsam ist, hat mit der geografischen Nähe zum Waldviertel, wo zuletzt vier Schafe von einem Wolf gerissen worden sind, aber wohl auch mit dem Verhalten der Tiere zu tun. Wenn die Erwachsenen erst einmal festgestellt haben, dass man bei Weidetieren leichter Beute machen kann als bei Wild, geben sie das an die Welpen weiter, schildert Wolfgang Sollberger, Wolfsbeauftragter für das Mühlviertel. In Oberösterreich hielten sich die Wölfe bisher aber offenbar mehr an Wildtiere, wie eine Aufstellung des Landes zeigt.

Sechs Fälle im Jahr 2020

2020 wurden demnach sechs Vorfälle gemeldet, bei denen der Verursacher mittels DNA bestätigt wurde, alle im Süden des Bundeslandes. Insgesamt wurden dabei fünf Wildtiere und drei Schafe bzw. Lämmer gerissen. 2021 gab es deutlich mehr Verdachtsfälle, meist im Alpenraum, teilweise aber auch im Mühlviertel. Der genetische Beweis wurde letztlich aber nur in fünf Fällen erbracht, während sich neun als Fuchs-Risse herausstellten. Auf das Konto des Wolfes ging 2021 ein verletztes Jungrind, dreimal fiel ihm Wild zum Opfer und einmal sogar ein anderer Wolf. Sechs tote Weidetiere gingen hingegen auf das Konto des Fuchses. In einigen weiteren Fällen war ein genetischer Nachweis nicht mehr möglich.

Heuer mehr Sichtungen als im Vorjahr

Heuer gab es gemäß der Aufstellung des Landes zwar mehr Sichtungen als in den Jahren zuvor - knapp 20 Mal wurden bereits Wölfe gesehen oder ihre Spuren gefunden -, allerdings wurden bisher erst zwei Wolfsrisse bestätigt, beide bei Wildtieren. Auffällig ist, dass der Großteil der Beobachtungen sowie beide Risse im Mühlviertel stattfanden. An häufigsten gibt es dort entlang der Grenze zu Niederösterreich Hinweise auf Wölfe. Die meisten Sichtungen rechnet Sollberger jungen Tieren zu, die ihr Rudel kurz vor erreichen der Geschlechtsreife verlassen müssen, und nun auf Reviersuche sind.

Schlagzeilen machten im April dieses Jahres Videoaufnahmen eines vermeintlichen Wolfes, der eine Bundesstraße in Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach) quert: