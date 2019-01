Nach Weihnachtspause: Doppelter Einsatz für Pergs Prinzessinnen

PERG. Heimspiel gegen Trofaiach eröffnet am Freitag die zweite Saisonhälfte der Prinz Brunnenbau Volleys.

Diana Mitrengova und Martyna Walter wollen den Erfolgslauf ihrer Mannschaft auch im Frühjahr fortsetzen. Bild: Günther Iby

Gezählte 33 Tage dauerte die Winterpause für die Spielerinnen der SG Prinz Brunnenbau Volleys. Diesen Freitag greift die Überraschungsmannschaft der Austrian Volley League Women wieder in das Bundesliga-Geschehen ein. Und dass gleich doppelt: Am Freitag und Samstag warten mit Spielen gegen Eisenerz/Trofaiach und Bisamberg gleich zwei Einsätze auf die Mühlviertlerinnen.

„Die Spielerinnen sind direkt nach den Weihnachtsfeiertagen wieder in das Training eingestiegen. Wir gehen gut vorbereitet in die finale Phase des Grunddurchgangs“, sagt Pergs Sportdirektor Josef Trauner. Mit einem Sieg am Freitagabend im Heimspiel gegen Trofaiach/Eisenerz (19.30 Uhr, Donauwell-Arena Perg) könnten sich die Prinz-Volleys bereits vorzeitig die Teilnahme am Meister-Playoff sichern. Denn nachdem sie 2018 zehn ihrer zwölf Partien gewinnen konnten, liegen die Machländerinnen auf dem zweiten Ligaplatz.

Am Samstag geht es für das Team direkt weiter nach Korneuburg. Dort wartet der Tabellenletzte Union Bisamberg auf die Pergerinnen. Trauner: „Wollen wir unsere gute Tabellenposition festigen, müssen wir an diesem Wochenende zweimal gewinnen. Ich bin da aber sehr zuversichtlich“. Zuletzt testete die Mannschaft von Trainerin Zuzana Pecha-Tlstovicova zweimal gegen eine US-amerikanische College-Auswahl. „Das waren gute Trainingsspiele und wir sind bereit für das Frühjahr“, sagt der Perger Sportchef.

