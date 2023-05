Nach vier Niederlagen sollen wieder Punkte her

Null Punkte, 6:16 Tore. Das ist die ernüchternde Bilanz der vergangenen vier Partien der SPG Pregarten. Zuletzt kam die Mannschaft von Trainer Samir Gradascevic gegen Oedt mit 1:6 unter die Räder. "Wir haben viele Ausfälle und sind oft nicht zielstrebig genug", sagt Gradascevic. Der letzte Sieg gelang am 17. März mit einem 4:0 über Nachzügler FC Wels. Auch morgen gegen die formstarken Dietacher wird es für den Tabellenzehnten nicht einfach, die Trendwende zu schaffen. "Dietach hat sowohl in der Offensive als auch in der Defensive hohe Qualität", weiß Gradascevic. "Wir werden aber alles geben."

Ein Erfolgserlebnis gab es am vergangenen Wochenende für die Union Perg. Die Prandstätter-Elf besiegte Bad Ischl mit 3:1. Heute wartet mit dem Dritten Edelweiss Linz aber ein schwerer Brocken auf die Perger. St. Martin hat morgen die SPG Friedburg/Pöndorf zu Gast.

Das Spitzenspiel in der Bezirksliga Nord steigt heute in St. Oswald bei Freistadt (20 Uhr). Der Aufsteiger fordert Tabellenführer Katsdorf heraus. Katsdorfs Vorsprung in der Tabelle auf Verfolger Eferding ist im Frühjahr auf drei Punkte geschrumpft. Die Eferdinger haben aber mit Wartberg/Aist ebenfalls eine schwierige Aufgabe vor sich.

In der Landesliga Ost greift Herbstmeister Bad Leonfelden nach der spielfreien letzten Runde wieder in den Aufstiegskampf ein. Die Mair-Elf spielt heute auswärts in St. Florian. An den Gegner hat Bad Leonfelden gute Erinnerungen: Im Herbst gab es vor heimischem Publikum ein klares 5:0.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer