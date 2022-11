Nach vier Niederlagen in Folge will Perg endlich wieder siegen

Zwei wichtige Spiele stehen zum Abschluss der OÖ-Liga-Hinrunde für die Union Perg auf dem Programm. Morgen spielt die Mannschaft von Trainer Jürgen Prandstätter gegen Ostermiething, nächste Woche gegen den FC Wels. Nach vier Niederlagen in Serie sollen gegen die beiden Nachzügler zwei Siege her. "Das Ziel sind sechs Punkte, wir müssen den Sieg aber mehr wollen als der Gegner und die Tugenden auf den Platz bringen, die uns am Anfang der Saison stark gemacht haben", sagt Trainer Prandstätter. Die Perger liegen derzeit auf Platz 13 der Tabelle. Prandstätter: "Der Start war gut, das zweite Drittel durchwachsen, jetzt wird man sehen."

Die beiden anderen Mühlviertler Vereine stehen besser da, vor allem der Tabellenvierte St. Martin spielte bisher eine starke Hinrunde. Morgen empfängt die Hartl-Elf den FC Wels. Schon heute spielt die SPG Pregarten bei Edelweiß Linz. In der letzten Runde kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen.

Spannung versprechen die letzten beiden Runden in der Landesliga Ost. Zwischen Platz eins und Platz sechs liegen nur drei Punkte. Die Poleposition hat, trotz einer Niederlage zuletzt, Bad Leonfelden inne. Die Kurstädter wollen die Tabellenführung mit einem Sieg im Mühlviertel-Duell gegen Putzleinsdorf verteidigen. Auch noch gute Chancen hat Rohrbach-Berg bei einem Sieg heute im Spitzenspiel bei Donau Linz.

Schon fix sind die Herbstmeister in den Bezirksligen Nord und Ost. Sowohl Katsdorf als auch Naarn sind nach ihrem Abstieg voll auf Kurs Richtung Rückkehr in die Landesliga. Naarn spielt morgen in Schiedlberg, Katsdorf gegen Julbach.