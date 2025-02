Nach tragischem Unfalltod will Familie Sägewerk verpachten

Eigentlich wäre alles geregelt gewesen und der Fortbestand des Sägewerkes in der Zwettlmühle war gesichert. Sebastian Neidhart führte das Lebenswerk seiner Familie weiter, modernisierte, sah unternehmerisch und familiär einer guten Zukunft entgegen. Seit 3. September 2024 ist aber nichts mehr, wie es war. Im Alter von 30 Jahren wurde Sebastian bei einem schweren Arbeitsunfall tödlich verletzt. Eine Tragödie, die gleich zweifach mit voller Härte zuschlug. Nicht genug, dass ein Sohn und Bruder gestorben war – damit stand man plötzlich auch ohne Betriebsnachfolger da.

Nun hat die Familie von Sebastian Neidhart den Entschluss gefasst, die Zwettlmühle in neue Hände zu übergeben. Sie sucht einen Pächter, der das Traditionsunternehmen fortführt.

Erst 2019 übernommen

Sebastian Neidhart hatte das Sägewerk 2019 übernommen und seither viel in die Modernisierung investiert. Mit einer neuen Blockbandsäge hatte er sich darauf spezialisiert, Sonderdimensionen zu schneiden, und damit in der Region eine Nische bedient. Neben Lohnschnitt und Bauholzschnitt hat er mit dem Verkauf von Nebenprodukten wie Schrauben, Befestigungsmaterial oder Lasuren ein weiteres Standbein innerhalb des Sägewerks aufgebaut. Nach schwierigen Monaten, in denen der Betrieb von Sebastians Familie und einem Mitarbeiter fortgeführt wurde, hat die Familie aber nun einen Entschluss gefasst: "Meine Eltern stehen unmittelbar vor der Pension und ich selbst bin beruflich in einem komplett anderen Bereich tätig", erklärt Sebastians Bruder Alexander Neidhart. "Am besten wäre es für uns, wenn wir einen Pächter für die Zwettlmühle finden würden. Jetzt steht alles super da, Sebastian hat wirklich mit Leidenschaft gearbeitet, alles aufgebaut und kräftig investiert. Wir hoffen sehr, dass es für das Sägewerk auf diesem Weg eine Zukunft geben kann, auch wenn es emotional für uns alles andere als einfach ist. Der Betrieb ist immerhin seit 1887 in Familienbesitz."

Interessenten können sich an Alexander Neidhart unter Tel. 0664 / 164 92 66 wenden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper