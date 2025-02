Nach September-Hochwasser wird das Ufer der Naarn ausgeputzt und gepflegt

Beim Hochwasser im vergangenen September schrammte die Stadt Perg nur knapp an einer Überflutung vorbei. Zurückgeblieben sind Treibholz und Sedimentablagerungen an mehreren Stellen der Naarn. Dieses "Erbe" des Hochwassers beeinträchtigt jedoch den Querschnitt des Flussbetts. Damit die Naarn an ihrem Unterlauf aber auch bei künftigen Starkregen-Ereignissen einen ausreichenden Querschnitt aufweist, wurde es notwendig, diese zu entfernen. Vereinzelt werden auch Bäume, die unmittelbar am Flussuver wurzeln, entnommen.

Naturschutz und Sicherheit

All diese Maßnahmen werden auf der Basis einer wasserrechtlichen Genehmigung durchgeführt, betonte Umwelt- und Klima-Landesrat (Grüne) vergangene Woche bei einem Lokalaugenschein in Perg: "Es ist verständlich, dass sichtbare Veränderungen an der Flusslandschaft von der Bevölkerung kritisch betrachtet werden. Doch ohne diese Maßnahmen wäre der Schutz vor Hochwasser langfristig nicht gewährleistet." Mit den laufenden Pflegemaßnahmen werde sichergestellt, dass der 30-jährliche Hochwasserschutz entlang der Naarn erhalten bleibt.

Darüber hinaus würden die Pflegemaßnahmen sicherstellen, dass die ökologischen Verbesserungen der vergangenen Jahre nicht beeinträchtigt werden und die Naarn weiterhin als wertvoller Lebensraum und Schutzgewässer bestehen bleibt. "Flusslandschaften sind wertvolle Lebensräume und spielen gleichzeitig eine entscheidende Rolle im Hochwasserschutz. Die gezielte Pflege der Gewässerränder sorgt dafür, dass unsere Flüsse intakt bleiben, das Wasser gekühlt wird und dennoch ein nachhaltiger Hochwasserschutz gewährleistet ist", sagte Kaineder, der bei seinem Besuch von der Leiterin der Direktion Umwelt- und Wasserwirtschaft beim Land OÖ, Daniela König, sowie dem Leiter des Gewässerbezirkes Linz, Franz Gillinger, sowie dem Perger Umwelt-Stadtrat Franz Baumann begleitet wurde.

Flussbett wurde renaturiert

Die Naarn ist auf einer Länge von rund zehn Kilometern zwischen Perg und der Donaumündung seit den 1960er-Jahren hart reguliert und auf eine 30-jährliche Hochwassersicherheit ausgelegt. Gleichzeitig wurden seit dem Jahr 2008 an sechs Abschnitten mit einer Gesamtlänge von drei Kilometern ökologische Verbesserungen vorgenommen. Dazu gehörten Aufweitungen, das Anlegen von Nebenarmen und der Einbau naturnaher Strukturelemente wie Buhnen, Wurzelstöcke und Störsteine.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper