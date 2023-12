Nach Sekundenschlaf: 4 Verletzte nach Frontalunfall im Mühlviertel

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr gegen 13:10 Uhr mit seinem Pkw auf der B127, Rohrbacher Straße von Ottensheim Richtung Walding. Bei Kilometer 12.945 kam er aufgrund von Sekundenschlaf auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 80-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land.

Das Fahrzeug der Pensionistin wurde nach dem Zusammenstoß rechts über die Straßenböschung geschleudert und kam auf einem Firmengelände zum Stehen. Der Pkw des 60-Jährigen kam in der Straßenböschung zum Stillstand. Der 60-Jährige wurde verletzt in das Kepler Uniklinikum gebracht. Seine 72-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen. Die 80-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Krankenwagen in das UKH Linz gebracht, ihr 29-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls in das UKH Linz gebracht.

