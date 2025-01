Nach Rottweiler-Biss im Mühlviertel: Mädchen (6) auf Normalstation behandelt

Die Sechsjährige erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen, wurde von dem Hund in die Schulter, den Oberarm und den Unterschenkel gebissen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Uniklinikum gebracht, wo sie aktuell auf der Normalstation behandelt wird, wie eine Sprecherin auf OÖN-Anfrage sagt.

Lesen Sie auch: Mädchen (6) im Mühlviertel von Rottweiler angefallen und schwer verletzt

Das Mädchen war am Neujahrstag am Garten der Nachbarn vorbeigelaufen, wo eine Zehnjährige mit dem Rottweiler gerade Abrichte-Übungen durchführte. Der Hund visierte plötzlich den Pelzkragen an der Jacke des Mädchens an und biss zu. Die Zehnjährige versuchte, den Hund durch schreien zu vertreiben und wurde dabei ebenfalls gebissen und leicht verletzt.

Grundsätzlich werde bei einem Hundebiss eine fahrlässige Körperverletzung angezeigt, heißt es von der Polizei. Angezeigt wird der Besitzer des Hundes, in diesem Fall der Vater der Zehnjährigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.