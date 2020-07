Tank von Motorrad fing in Werkstatt Feuer - schwere Verbrennungen

Nachdem der 49-Jährige in der an sein Wohnhaus angrenzenden Werkstatt an seinem Motorrad geschraubt hatte und dieses anzustarten versuchte, fing der Treibstoff im Tank Feuer. Mit bloßen Händen nahm der Mühlviertler den brennenden Tank an sich und beförderte ihn aus der Gefahrenzone. Dann löschte er mit einem Feuerlöscher den Brand am Motorrad und am Tank. Der Mann erlitt zum Teil starke Verbrennungen - sein T-Shirt hatte Feuer gefangen.

Die Feuerwehr Schwertberg war mit 15 Mann vor Ort, diese brachten das Motorrad aus der Werkstatt und belüfteten das Erdgeschoss. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz und dem Notarzt erstversorgt und von der Rettung ins Kepler Uniklinikum gebracht.