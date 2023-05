Eine Reduzierung ihrer Standorte im Bezirk Perg hätte der Aufsichtsrat der Raiffeisenbank am Montag in einer Sitzung zu beraten gehabt. Hätte. Denn dieser Punkt wird nun von der Tagesordnung genommen, bestätigte Raiffeisenbank-Vorstand Klaus Drabek am Wochenende den OÖNachrichten.