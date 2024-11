Nach Oper und Operette gibt es 2025 Musical auf der Aiserbühne

Mit Aufführungen von Mozarts "Zauberflöte" sowie Lehars "Land des Lächelns" verwandelte die Initiative "Classic Pure" das Areal der Freilichtbühne Aiser in den Sommermonaten 2023 und 2024 in eine sommerliche Kultur-Arena. Mehrere ausverkaufte Vorstellungen ermutigen das Team um Christian Geyrhofer, den eingeschlagenen Weg, professionelle Klassik-Produktionen im Mühlviertel zu präsentieren, fortzusetzen. So wird es im kommenden Jahr einen Ausflug in das Musical-Genre geben. Mit "Jesus Christ Superstar" wird eines der erfolgreichsten Musicals der vergangenen Jahrzehnte in der Steinbruch-Arena zu sehen sein. Karten für die insgesamt vier Vorstellungen am 1., 2., 8. und 9. August sind bereits auf Ö-Ticket erhältlich.

Pop und Weihnachts-Klassiker

Die Wartezeit auf diese aufwändige Open-Air-Produktion können Fans einmaliger Konzerterlebnisse mit einem Besuch eines weiteren Schmankerls verkürzen: Am dritten Adventsonntag (15. Dezember, 18 Uhr) werden Hans Peter Gratz und sein Ensemble in der Stadtpfarrkirche Perg mit Melodien, die unter die Haut gehen ("Süßer die Glocken nie klingen"), und Songs zum mitswingen ("All I Want For Christmas") auf Weihnachten einstimmen. Auch hierfür gibt es Karten im Vorverkauf auf Ö-Ticket.

