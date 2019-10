Nach Fehlstart leitete Pfeffer Mauthausens Wende ein

Die Mannschaft von ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen ist wieder Tabellenführer in der Tischtennis Bundesliga. Die Mühlviertler konnten sich auswärts beim UTTC Oberwart durchsetzen, drehten dabei einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Erfolg. In der Tabelle übernahmen Bernhard Kinz-Pressmayer, Simon Pfeffer und Andy Pereira punktgleich mit Wels die Spitze. Mauthausen, das als leichter Favorit ins Burgenland gekommen war, erwischte einen denkbar ungünstigen Start. Kinz-Presslmayer verlor gleich zum Auftakt sein Duell gegen Dominik Habesohn glatt mit 0:3. Mit dem gleichen Ergebnis musste sich auch Andy Pereira überraschend dem ehemaligen Mauthausner Martin Storf geschlagen geben. Doch dann drehten die Mühlviertler auf, als der in Topform agierende Simon Pfeffer – er ist aktuell die Nummer zwei in der Einzel-Rangliste – mit einem 3:0 über Mathias Habesohn die Wende einleitete. Das Doppel ging danach mit 3:1 an die Oberösterreicher, Kinz-Presslmayer und Pereira gewannen ihr zweites Einzel ebenfalls 3:1.

Am 22. November steigt somit das große Schlagerspiel zwischen dem Tabellenführer Mauthausen und dem Tabellenzweiten Wels.