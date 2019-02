Nach Faustschlag-Affäre: Neuer Obmann für FPÖ Pregarten

Die Stadtpartei sieht eine Chance, sich neu aufzustellen!

Was soll das heißen?

- Mehr Intelligenz in den Reihen der FPÖ

- Mehr Disziplin in den Reihen der FPÖ

- Mehr Anstand in den Reihen der FPÖ

- Dafür weniger Schlägertypen in den Reihen der FPÖ



Die Sache ist für die FPÖ damit erledigt und es darf weiter über die Brutalität der Ausländer geschimpft werden. Schaut das so aus, wenn sie schreiben:

Die Stadtpartei sieht eine Chance, sich neu aufzustellen!