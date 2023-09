Nach einem Motorradunfall muss Nicos Elternhaus barrierefrei werden

ROHRBACH-BERG. Mit schweren Rückenverletzungen überlebte der 24-jährige Nico Fastner aus Rohrbach-Berg einen Verkehrsunfall mit seinem Motorrad. Seither ist er querschnittsgelähmt. Um sein Wohnumfeld barrierefrei zu gestalten, sind teure Umbauarbeiten in seinem Elternhaus notwendig. Sein Firmpate Walter Pechmann sammelt nun Spenden.

Noch ist Nico Fastner auf Rehabilitation in Bad Häring in Tirol. "Er ist auf dem sehr harten Weg zurück sehr tapfer. Er ist auf seiner Reha voll eingespannt und arbeitet Tag für Tag hart", sagt Walter Pechmann, der den jungen Mann in Tirol besucht hat. Er hat den 24-Jährigen im Rohrbacher Fußball mehr als ein Jahrzehnt trainiert.

Unfall vor acht Wochen

Acht Wochen sind seit dem folgenschweren Unfall vergangen, bei dem sich der Rohrbach-Berger einen Trümmerbruch in der Höhe des fünften Brustwirbels zugezogen hat. "Er wurde in der Nacht sofort notoperiert, aber die Folgen sind eine Querschnittlähmung bis oberhalb des Rippenbereichs", berichtet Pechmann. Er weiß, dass mit der Verletzung auch sehr hohe finanzielle Kosten auf Nico Fastner und seine Familie zukommen, und hat deshalb ein Spendenkonto eingerichtet (AT50 3441 0000 0605 0991).

2000 Euro vom Rotary-Club

Der Rotary-Club ist schon darauf aufmerksam geworden und hat Nico Fastner, der zuvor im Qualitätsmanagement bei Röchling Industrial Oepping beschäftigt war, mit 2000 Euro unterstützt. Walter Pechmann hat den Betrag von Obmann Hans Kneidinger übernommen und nach Tirol gebracht. "Bei seinem Elternhaus sind jetzt sehr aufwendige und teure Umbauarbeiten wie Zugang, Zimmer, Badezimmer und WC notwendig", ist er im Namen der Familie dankbar für jede Unterstützung.

