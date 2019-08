Nach eineinhalb Jahren Bauzeit öffnet das Raiffeisen-Center in Rohrbach

Nach Monaten der Bauarbeiten wird dieser Tage noch am Feinschliff gearbeitet: Das Raiffeisen-Center in der Rohrbacher Innenstadt öffnet am 29. August seine Pforten. Vier neue Geschäfte im Raiffeisen Center Rohrbach (RCR) ergänzen das Einkaufsangebot in Stadtplatznähe: Der Drogeriemarkt Müller nimmt 1250 Quadratmeter im neuen Gebäude ein. Außerdem kommen ein TEDi-Markt, Pearle Optik und NKD, der vom Nösslböckhof übersiedelt. Alle feiern am Donnerstag, 29. August, große Eröffnung.

Voll ausgebucht

Im ersten Obergeschoß des neuen Baus findet man das neue Büro der Allianz Versicherung, die Arztpraxis von Thomas und Nicole Beyer, das Kosmetik-Studio Elfriede Martha, das Architekturbüro Mastaplan, die Physiotherapeuten des TOM Therapiezentrums Oberes Mühlviertel, die Rechtsanwälte HMTP mit Manuel Krenn und Georg Tusek, Versicherungsagent Herbert Simader und die Massagepraxis von Gerald Mayrhofer.

Auch die ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle ist von den Räumlichkeiten im Pflegerhof in das neue Gebäude übersiedelt. "Wir freuen uns sehr, dass schon alle Geschäftsflächen belegt sind und auch neun Wohnungen im zweiten Obergeschoß bereits übergeben wurden", ist der Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Rohrbach, Peter Weissenberger, zufrieden mit der Auslastung des Projektes. Nur noch eine Wohneinheit mit 71 Quadratmetern ist frei (Info: Tel. 07289/6881).

Teil des Projektes sind auch 65 Tiefgaragen-Parkplätze, die für Mieter und Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Für Kunden und Klienten gibt es 65 Kurzparkflächen vor dem Geschäft und weitere 55 Parkplätze gleich gegenüber dem RCR bei der Raiffeisenbank.

"Uns war es ein großes Anliegen, in der Innenstadt einen Gegenpol zum Einkaufszentrum am Stadtrand zu schaffen und damit die Innenstadt zu beleben. Dank der gelungenen Verbreiterung der Zufahrtsstraße konnte auch die Verkehrssituation entspannt werden. Hier hat uns die Gemeinde dankenswerterweise sehr unterstützt. Auch die Firma Degenhart hat mit dem Abriss des Brunner-Hauses den Weg für die Lösung der schwierigen Verkehrssituation geebnet. So konnte der Kreuzungsbereich Akademiestraße an das zu erwartende erhöhte Verkehrsaufkommen angepasst werden", erklärt Raiffeisen-Geschäftsleiter Ludwig Kapfer.

Gebaut wurde nun eineinhalb Jahre: "Wir konnten die geplante Bauzeit um zwei Monate unterschreiten und auch etwas unter den erwarteten 13,5 Millionen Euro Gesamtkosten bleiben. Der Vermietungsgrad liegt bereits bei mehr als 90 Prozent. Somit ist auch das Ertragsziel bereits erreicht."