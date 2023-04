Nach Donau-Überquerung: Entlaufenes Kalb in Niederösterreich erschossen

Gegen 9 Uhr wurde das Kalb gemeinsam mit anderen Tieren von einem 48-jährigen Landwirt aus Saxen auf die Weide getrieben, ehe es die Flucht ergriff. Es rannte querfeldein, über die B3 und die Gleise der Donauuferbahn, danach schwamm es durch die Donau nach Niederösterreich.

Am Gelände einer Firma in Ardagger (Bezirk Amstetten) gelangte das Kalb wieder an Land und rannte durch eine Unterführung der B119 in den dortigen Steinbruch. Da das Gelände direkt an die Fahrbahn der B119 angrenzt, musste das Tier dort vom Besitzer wegen Gefahr im Verzug erschossen werden. Eine Betäubung hätte laut Tierarzt erst nach rund 30 Minuten gewirkt.

