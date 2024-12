Nach der Jännerrallye ist Freistädter Rallye-Team auch bei der "Monte" am Start

Es "wurlt" bereits im Bezirk Freistadt – zumindest bei all jenen, die eine Affinität für den Motorsport in sich tragen. Und das sind nicht wenige. Ein gutes Beispiel dafür war die Teamvorstellung bei E&S Motors: Etwa 200 Gäste tummelten sich im Schauraum des Autohauses im Süden von Freistadt, um die fünf Teams kennenzulernen, die beim Start der Rallye in zwei Wochen dabei sein werden.