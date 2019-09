Nach den ersten Siegen wartet Mühlviertel-Derby

"Es war ein verdienter Sieg. Wir haben aber auch die Partien davor schon gut gespielt", sagt Union Pergs Trainer Gerhard Obermüller nach dem ersten Saisonsieg in der OÖ-Liga über Mondsee. Morgen sollen im Mühlviertel-Derby in St. Martin weitere Punkte aufs Konto kommen (Anpfiff 16 Uhr). "Wir werden auf Sieg spielen und alles geben, um etwas aus St. Martin mitzunehmen", sagt Obermüller. Außer Varga, der noch zwei Wochen ausfällt, hat er alle Spieler an Bord. Gegner St. Martin will nach dem 2:0-Auswärtssieg in St. Florian nun endlich auch vor den treuen heimischen Fans im Aubachstadion den ersten Heimsieg feiern. Bisher reichte es daheim bei drei Spielen nur zu einem Punkt. Das letzte Derby gegen Perg haben St. Martins Kicker in bester Erinnerung. Am letzten Spieltag der Vorsaison sicherte sich St. Martin mit einem 2:1-Sieg doch noch den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse Oberösterreichs.

Schon heute spielt die SPG Pregarten gegen Edelweiß Linz. Die Riepl-Elf hofft nach zuletzt drei Partien ohne Sieg wieder auf einen vollen Erfolg.

Top-Spiele in der Landesliga Ost

Die ersten vier der Landesliga-Tabelle treffen an diesem Wochenende aufeinander. Rohrbach-Berg ist nach dem klaren 4:0-Sieg vom vergangenen Wochenende gegen Schwertberg immer noch ohne Punkteverlust. Beim Auswärtsspiel in Linz bei der Admira wartet aber eine schwierige Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel. Nicht zu stoppen ist momentan Bad Leonfelden: Naarn wurde in der letzten Runde gleich mit einem 9:1 nach Hause geschickt. Am Sonntagabend erwartet den Tabellenführer in Dietach sicherlich mehr Gegenwehr.

In der Bezirksliga Nord halten zwei Mannschaften nach drei Partien beim Punktemaximum: SV Freistadt und Putzleinsdorf. Die Freistädter spielen morgen bei Aufsteiger Altenberg, Putzleinsdorf empfängt Haibach ob der Donau.