Nach Corona-Babyboom Geburten im Mühlviertel wieder leicht rückläufig

Nach zwei Jahren mit einem hohen Geburtenniveau (je knapp 600) ist die Zahl der Neugeborenen am Klinikum Rohrbach im Jahr 2022 leicht zurückgegangen. 565 Babys, 271 Mädchen und 294 Buben, haben im vergangenen Jahr im nördlichsten Krankenhaus Oberösterreichs das Licht der Welt erblickt. "Mittlerweile hat sich die Zahl der Geburten wieder auf der Höhe der Vor-Corona-Jahre eingependelt", sagt Primar Werner Hochmeir, Leiter der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Rohrbach. Leicht rückläufig ist die Zahl auch am Klinikum Freistadt: Insgesamt 446 Babys wurden dort geboren – davon 206 Mädchen und 240 Buben. Im Jahr zuvor waren in Freistadt 472 Geburten verzeichnet worden.

4000 "Neuner-Babys"

2022 endete die Ägide von Primar Peter Neuner, der die Geburtshilfe-Abteilung in Freistadt seit 2014 leitete. Über 4000 Babys wurden in dieser Zeit in Freistadt geboren – darunter auch seine drei Enkelkinder, deren Geburten er selbst begleitete. Seine Wahlarztpraxis in Freistadt führt Neuner weiter. "Wir möchten uns herzlich bei Peter Neuner für seine langjährige Tätigkeit im Klinikum Freistadt bedanken und wünschen ihm alles Gute für all seine Projekte und Aktivitäten, die vor ihm liegen", sagt der ärztliche Direktor Norbert Fritsch.

Bei der Namensgebung entschieden sich die Eltern in Freistadt am häufigsten bei den Mädchen für Laura, gefolgt von Emma und Leonie. Bei den Buben liegt Jonas klar auf Platz eins der Klinikum-Freistadt-Namensliste, gefolgt von Simon, Florian, Jakob und Lukas.

Die Namens-Hitliste am Klinikum Rohrbach bei den Mädchen führten Leonie und Marie ex aequo vor Anna, Emma, Luisa, Sophie und Valentina (ebenfalls ex aequo) an. Besonders beliebt bei den Buben war der Name Jakob, gefolgt von Jonas und Paul.

Starke Geburtenmonate waren in beiden Mühlviertler Spitälern September und August. So wurden in Rohrbach im September 75 Geburten und im August 53 Geburten verzeichnet. Viel Arbeit bescherte der Storch den Rohrbacher Hebammen an vier Tagen, an denen jeweils sechs Babys das Licht der Welt erblickten. In Freistadt kamen im August und September jeweils 46 Kinder zur Welt.

Persönliche Betreuung

Besonders viel Wert legt man in den Mühlviertler Regionalspitälern auf eine gute Betreuung: "Jede Geburt ist ein sehr persönliches und emotionales Erlebnis. Damit die Mütter und auch Väter dabei optimal betreut werden, arbeiten Geburtshilfeteams, bestehend aus Hebammen, Gynäkologen, Pflegekräften und Kinderärzten vernetzt." Ein Geburtsvorbereitungskurs schadet davor nie: "Gerade vor der Geburt des ersten Kindes haben Eltern viele Fragen. In den Kursen besprechen wir die optimale Vorbereitung und wie ein guter Start für die neue Familie gelingt", sagt etwa die Rohrbacher Hebamme Kerstin Kraml.

