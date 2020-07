So richtig einig war man sich ob des genauen Jubiläumsdatums in Freistadt ohnehin nie. Für heuer hatte man sich dann zum 800. Jubiläum eine große Veranstaltungsreihe vorgenommen. Corona zwang die Organisatoren zur Absage der meisten Veranstaltungen. Mit genügend Mühlviertler Sturheit ausgestattet, entschied man sich allerdings, das Jubiläum einfach nach 2021 zu verschieben. Was macht schon ein Jahr auf oder ab – Freistadt ist auch nächstes Jahr noch eine Stadt im besten Alter.