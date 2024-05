Nach Brand in Rohrbach: Haus bleibt vorerst unbegehbar

Die Rauchschwaden haben sich längst verzogen. Lediglich die Kamine, die zwischen den umliegenden Dächern noch in den Himmel ragen, erinnern schon von weitem an den Brand, der in der Nacht auf Mittwoch ein Menschenleben forderte. Ein Hausbewohner war aus dem Fenster gesprungen und gestorben. 14 weitere Menschen mussten teils erst von der Feuerwehr geweckt werden, ehe sie in Sicherheit gebracht werden konnten. Rund 250 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, um zu löschen.

Lesen Sie dazu auch: Ein Toter bei Brand im Rohrbacher Stadtzentrum

Wohnungslose Menschen

Die Folgen des Feuers beschäftigen die Mühlviertler Bezirkshauptstadt nach wie vor intensiv. Menschen, die zwar nach dem Brand bei Bekannten oder Verwandten untergekommen, aber auf der Suche nach einer neuen Wohnung sind, wenden sich an die Stadtgemeinde.

Auch Vizebürgermeister Franz Hötzendorfer (ÖVP) hatte am Freitag mit der Organisation zu tun. Momentan könne man niemanden in das Gebäude lassen, sagt er. Nicht einmal, um frische Kleidung herauszuholen. Für Anfang kommender Woche seien ein Gutachter und ein Statiker angekündigt, dann würde sich zeigen, ob das Haus begehbar sei. "Ich bemühe mich aber, dass ich jetzt noch einen Statiker erwische, der die Außenmauer des Hauses begutachtet", sagte der Vizebürgermeister am Freitag. Vielleicht könne dann die wichtige Verbindungsstraße im Stadtzentrum wieder freigegeben werden.

Bildergalerie: Ein Toter bei Brand im Rohrbacher Stadtzentrum Gebäude am Stadtplatz von Rohrbach in Flammen (Foto: privat) Bild 1/20 Galerie ansehen

Nicht durch das Feuer, aber durch Löschwasser hat es auch Betriebe erwischt. Das im Brandhaus gelegene Restaurant "Madame Kim" natürlich, doch durch unglückliche Umstände auch ein Café im Nachbarhaus, das in wenigen Wochen wiedereröffnet werden soll, sowie einen Friseurladen: Vor Jahrzehnten, "50 oder 60 Jahre ist das her", bestätigt der Vizebürgermeister auf Anfrage, hätten die Hausbesitzer Karten gespielt. Als ein Raum des Brandhauses an den Nachbarn ging, sei vom Café ein Durchgang angelegt worden. Durch diesen sei jetzt Löschwasser eingedrungen und habe auch hier Schäden angerichtet. Der Gastronom, der das Café eröffnen will, hat erst vor wenigen Jahren ein Lokal bei einem Brand verloren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger