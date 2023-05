Nach Stallbrand in Peilstein: Kuhsuche mit Drohne

Mehrere Anrainer entdeckten in den frühen Morgenstunden einen Brand und alarmierten die Einsatzkräfte. Um 4.38 Uhr wurden die Feuerwehren in der Umgebung von Peilstein (Bez. Rohrbach) alarmiert. Insgesamt elf Feuerwehren mit 150 Männern und Frauen machten sich auf den Weg zu einem Stallgebäude, das außerhalb von Peilstein freisteht. Das Dach stand in Vollbrand, der Strom war aus. "Dadurch ergab sich eine erste Schwierigkeit für die Feuerwehren", sagt Andreas Sexlinger, Einsatzleiter und Kommandant der FF Peilstein im Gespräch mit nachrichten.at. Es waren noch Kühe in der Melkanlage, die konnten ohne Strom nicht befreit werden. Während die Feuerwehr den Notstrom aufbaute, wurden parallel dazu drei Rohrleitungen gelegt, um das Feuer zu löschen.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Den Einsatzkräften gelang es, die rund 100 Kühe in Sicherheit zu bringen und den Brand zu löschen.

100 Rinder überstanden den Brand unverletzt - ein Kalb verendete. Bild: FF Peilstein

Das Ablöschen der vielen Glutnester stellte sich als große Herausforderung dar. Das gelang schließlich nach Öffnung der Dacheindeckung, so Sexlinger. Anschließend wurden die Tiere wieder in den Stall zurückgebracht. Da sich aber einige von der Herde entfernt hatten, setzte die Feuerwehr eine Drohne ein, um die Tiere wieder zu finden. Was schließlich auch gelang. Bis auf ein Kalb das verendete, überstanden alle Tiere den Brand unverletzt.

Die Feuerwehren konnten wieder einrücken. Nur eine Brandwache blieb Dienstagfrüh noch vor Ort. Das Stallgebäude steht weit weg von anderen Gebäuden, deshalb waren keinen Menschen in Gefahr. Die Brandursache wird noch ermittelt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner