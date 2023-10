Nach Bauernhofbrand im Mühlviertel: Ursache ermittelt

Die Töchter der Hausbesitzer waren, wie berichtet, Freitagmittag daheim, als der Brand auf dem Bauernhof ausbrach. Sie riefen ihre Eltern an, die wiederum den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Bernhardschlag, Bernhard Kastner, informierten. 18 Feuerwehren mit mehr als 200 Feuerwehrleuten rückten an, um den Großbrand zu bekämpfen und die etwa 100 Rinder in Sicherheit zu bringen.

Nur rund eineinhalb Stunden, nachdem die Feuerwehr Bernhardschlag am Samstagabend den Einsatz schließlich für beendet erklärte, fachte starker Wind ein verstecktes Glutnest an und es begann erneut zu brennen, wieder ging der Notruf bei den Helfern ein.

Jetzt ist auch die Brandursache ermittelt. Ein Beamter des Landeskriminalamtes und ein Brandsachverständiger begutachteten den Bauernhof und konnten den Brandherd auf den Dachbereich des Wohntrakts eingrenzen, wo es am Stromanschluss infolge eines elektrischen Defekts zum Ausbruch des Feuers gekommen war, wie die Landespolizeidirektion am Montag berichtete.

Bild: FF Piberschlag/Heinrich Dumfart

