Nach Aus im Cup voller Fokus auf Meisterschaft

Einen beherzten Kampf lieferten die Perger Volleyballerinnen im Viertelfinale des Österreich-Cups. Gegen das Erstliga-Team von TI Rowa-Moser Volley aus Tirol zeigten die Mühlviertlerinnen immer wieder mit gut herausgespielten Aktionen auf. Am Ende war der Klassenunterschied dann aber doch zu deutlich und die Gastgeberinnen verabschiedeten sich mit einem 0:3 aus dem Cupbewerb.

Fortan will man sich im Verein ganz auf die laufende Meisterschaft in der zweiten Bundesliga konzentrieren, wo der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen auch im Spiel gegen das Zweier-Team der Linzer Steelvolleys fortgesetzt wurde. Der 3:0-Sieg – übrigens der fünfte Meisterschaftserfolg in Serie – fiel freilich nicht ganz so überlegen aus, wie auf den ersten Blick vermutet werden könnte: Vor allem die Sätze eins und zwei waren heiß umkämpft und gingen mit 25:21 und 26:24 nur knapp an das Team von Coach Lydia Trauner. Erst im dritten Satz fegten die Pergerinnen speziell mit einer Service-Serie von Paulina Surowka, die in Summe auf überragende 25 Scorerpunkte kam, über das junge Linzer Team hinweg.

In der Tabelle stehen die Mühlviertel Volleys nach Ende der Hinrunde auf dem dritten Platz, der das Erreichen der Meisterrunde bedeuten würde. Diesen Platz möchte Sportchef Josef Trauner in der Rückrunde absichern: „Momentan schaut es gut aus, und ich freue mich für das Team, dass wir mit jedem Spiel mehr Lockerheit hineinbringen.“ Am Samstag steht bei Villach das letzte Spiel des Jahres 2022 auf dem Kalender.

