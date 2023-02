Nach Arbeiterkammer-Hilfe früher und mit weniger Abschlägen in die Pension

Die eigenen Arbeitszeiten genau zu dokumentieren, ist im Falle eines Disputes mit dem Arbeitgeber das Um und Auf. Diesen Rat geben alle AK-Experten ihren Mitgliedern mit. Ein Fall aus dem Bezirk Rohrbach hat das auch anderweitig bestätigt: Voll bepackt mit einigen dicken Ordnern kam ein Arbeitnehmer in die AK-Bezirksstelle in Rohrbach, um rechtliche Hilfe zu erhalten, da sein Ansuchen um eine Schwerarbeitspension von der PVA nicht genehmigt worden war. 120 Schwerarbeitsmonate sind dafür nötig. Laut PVA hatte er nur 108 Monate geleistet. „Wir haben alle zusammengeholfen und die Ordner genau durchforstet“, sagt Rohrbachs neuer AK-Chef Thomas Jäger. Genau gesichtet wurden auch die Schichtpläne, die der Mann seit 2011 aufbewahrt hatte. Nach mühevoller Durchsicht konnten die AK-Experten weitere 31 Schwerarbeitsmonate aufgrund von Nachtschichten finden.

Gericht überzeugt

So wurde auch das Gericht davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für die Schwerarbeit entgegen der Ansicht der PVA bereits erfüllt worden waren. Ein Erfolg für das AK-Mitglied: Der Mann kann nun mit 60 Jahren und weniger Abschlägen in Pension gehen. Insgesamt wurden von der AK Rohrbach im Vorjahr mehr als zwei Millionen Euro für ihre Mitglieder erkämpft. Ein großer Teil der 876 Rechtsberatungen, welche an der Bezirksstelle Rohrbach durchgeführt wurden, konnte auch im Gespräch erfolgreich abgewickelt werden. Manchmal ist es jedoch notwendig, rechtliche Schritte einzuleiten, um den Beschäftigten zu ihren Ansprüchen zu verhelfen. „Uns ist dabei kein Betrag zu minder, um darum zu kämpfen“, sagt Jäger. Der kleinste Erfolg in einem Arbeitsrechtsfall betrug 57 Euro für einen Beschäftigten, die größte erkämpfte Summe 10.000 Euro.

Kontakt zur AK: Tel: 050 / 6906 -4912, E-Mail: rohrbach@akooe.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper