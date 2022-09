Nach 50 Jahren: Aus für das Fest am Hollerberg

AUBERG. Sollte jemand am allerersten Hollerbergfest seine Liebe gefunden und gleich geehelicht haben, konnte er am heurigen Fest Goldene Hochzeit feiern. Nun ist das Fest am Hollerberg Geschichte.

„Bereits im Herbst 2021 haben uns die Grundbesitzer informiert, dass aufgrund der notwendigen Sanierung des alten Schulgebäudes eine Veränderung am Hollerberg ansteht. Gleichzeitig wurde besprochen, dass wir das 50-Jahre-Jubiläum heuer wie geplant durchführen können, jedoch für das Jahr 2023 noch keine weiteren Planungen tätigen sollen. Nach dem Jubiläum wurde uns dann mitgeteilt, dass unser Fest nicht mehr am Hollerberg stattfinden kann, weil zukünftig eine andere Nutzung des Geländes vorgesehen ist“, informiert das Festkomitee.

„Es war nie selbstverständlich“

„Wir bedanken uns sehr herzlich für die letzten 50 Jahre. Dieses Fest konnte nur stattfinden, weil es die Eigentümer-Familie seit Beginn an befürwortet, und jedes Jahr ein Ja dazu gegeben hat. Für die Gemeinde und Feuerwehr Auberg war das nie selbstverständlich und immer sehr wertvoll“, scheidet man friedlich vom Festgelände.

Mehr 200 ehrenamtliche Helfer verwandelten den Hollerberg jedes Jahr, mit mehreren tausend freiwilligen Arbeitsstunden, in ein Fest mit einzigartigem Festgelände und Programm.

Feuerwehr finanziert

Mit den Einnahmen wird zum einen die aktive und zeitgemäß ausgerüstete Feuerwehr finanziert. Zum anderen wurden, in Abstimmung mit der Eigentümer-Familie, immer wieder bedürftige Menschen und gemeinnützige Projekte, vor allem das Kirchengebäude und die Außengestaltung am Hollerberg großzügig unterstützt.„Dieses Fest hat uns viele schöne und unvergessliche Stunden in Gemeinschaft bereitet und so manche Freundschaft nahm da ihren Anfang.

Neuanfang geplant

Wir werden die nächsten Monate nutzen, um eine geniale Alternative zu organisieren, dafür gibt es bereits viele kreative Ideen“, blicken die Verantwortlichen in die Zukunft: „Noch vor dem nächsten Frühling werden wir unsere liebgewonnen und treuen Gäste darüber informieren, wie und wo genau es weitergeht“. Fix ist jedenfalls, es wird nächstes Jahr von 21. bis 23. Juli, wieder ein Fest-Programm auf einem einzigartigen Festgelände stattfinden.