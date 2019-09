Am 19. Oktober 1969 trat Johann Zauner seinen Dienst in der Machland-Pfarre an – nun, fast genau ein halbes Jahrhundert später, ist er in Pension gegangen. "Ich bin froh, nicht mehr die administrative Verantwortung für Naarn und den ganzen Seelsorgeraum Machland tragen zu müssen; doch bleibe ich – in guter Absprache mit meinem Nachfolger – weiterhin als Priester tätig", erzählt Zauner im Interview.