Nach 42 Jahren: Salburg übergibt Fischerei-Vorsitz

RORHBACH. Das Fischereirevier Rohrbach hatte bislang den am längsten dienenden Obmann des Landes. Nach 42 Jahren geht die Ära von Norbert Salburg-Falkenstein zu Ende. Es übernimmt der nun jüngste Obmann Thomas Koller. Die Fischerei im Bezirk Rohrbach soll generell jünger werden. Mit der Gründung des Jungfischervereins im Vorjahr hat man bereits ein Zeichen gesetzt. Als neuer Obmann des Fischereireviers Rohrbach will Koller dieses Thema nun noch stärker besetzen.

Probleme der Fischer

Seine letzte Vollversammlung als Obmann nutzte Salburg um die Probleme der Fischer anzusprechen - so wie er es stets zu tun pflegte: Die Zunahme von Fischotter und Kormoran etwa beschäftigen die Fischer schon lange. Dazu kommen in den letzten Jahren vermehrt trockene Sommer, die Fischteiche kippen und Bäche austrocknen lassen. Aber auch Nachwuchssorgen plagen die Fischer zunehmend. Genau deshalb will der neue Obmann wieder mehr junge Leute für die Anglerei begeistern.

Fischen schon ab zehn

Gute Erfahrungen hat er bereits mit dem im Vorjahr gegründeten Jungfischerverein gemacht. Dies sei ein praxisorientierter Zugang zum Angelsport für Kinder und Jugendliche. Thomas Koller lässt gleich zu Beginn seiner Amtszeit auch mit einer entsprechenden politischen Forderung aufhorchen: So sollen bereits Zehnjährige den Fischerkurs machen dürfen und bei erfolgreicher Absolvierung auch allein die Gewässer aufsuchen können. Hintergrund dafür sind die Zahlen und Statistiken aus zahlreichen deutschen Bundesländern, die eine positive Entwicklung bei Fischereikontrollen zeigen: „In Deutschland sieht man, wie begeistert die Kinder in diesem Alter von dem Hobby in der Natur sind und auch, dass Jüngere einen sehr guten Umgang mit den Fischen pflegen“, begründet Koller seine Forderung. Er will dies in den nächsten Monaten mit anderen Revieren und dem Landesfischermeister diskutieren. Ältere Fischer werden natürlich nicht vergessen. Diesen bietet man etwa Unterstützung bei der Online-Beantragung der Jahresfischerkarte (statt dem Lizenzbüchl) an. Hilfe gibt es unter Tel. 0664 / 50 158 50.

Musterbezirk Rohrbach

Neben dem Fischernachwuchs stellt man sich aber auch von Seiten der Fischerei als Musterbezirk beim Umgang mit den Flächen des öffentlichen Wassergutes zur Verfügung und folgt damit dem Appell von Christoph Hauer, dem Leiter des Christian-Doppler Labors für Sedimentforschung und -management an der Bodenkultur Universität in Wien. Diese Initiative lautet: „Das öffentliche Wassergut hat die Erhaltung des ökologischen Zustands der Gewässer, den Schutz ufernaher Grundwasservorkommen, den Rückhalt und die Abfuhr von Hochwasser, Geschiebe und Eis, außerdem die Instandhaltung der Gewässer sowie die Errichtung und Instandhaltung von Wasserbauten und gewässerkundlicher Einrichtungen und die Erholung der Bevölkerung zum Ziel.“ Hauer sprach auch über die Zukunft der Mühlviertler Flüsse: „Auch wenn es streckenweise einen sehr guten, sich selbst erhaltenden Bachforellenbestand gibt, geht der Äschenbestand immer mehr zurück, weil Lebensraum verloren geht“. Hauer strebt deshalb ein Pilotprojekt im Bezirk Rohrbach an, um die Flächen des öffentlichen Wasserguts zur Sicherung der ökologischen Funktionsfähigkeit in ein übergeordnetes Management zu bringen.

Im Reviervorstand wird der neue Obmann Thomas Koller übriges von seinem Stellvertreter Johannes Wohlmacher sowie den Beiräten Georg Oberaigner, Dominik Revertera und Manfred Ascher unterstützt. (fell)