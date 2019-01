Nach 32 Jahren Wechsel an ÖAAB-Spitze: Zimmerberger folgt Zimmerberger

ALLERRHEILIGEN IM MÜHLKREIS. Im Juni 1987 übernahm Reinhold Zimmerberger die Leitung der ÖAAB-Ortsgruppe Allerheiligen. Nun wurde sein Sohn Robert zum Nachfolger des Langzeit-Obmanns gewählt.

ÖAAB-BO Oberleitner, Reinhold Zimmerberger, neuer Obmann Robert Zimmerberger, LH-Stv. Christine Haberlander und Bgm. Berthold Baumgartner Bild: privat

Wie der Vater, so der Sohn: Reinhold Zimmerberger übergab am nach 32 Jahren die Führung des ÖAAB-Allerheiligen an seinen Sohn Robert. Der scheidende Obmann trat mit 15 Jahren dem ÖAAB bei und übernahm bereits am 3. Juni 1987 die Leitung des ÖAAB-Allerheiligen. Über drei Jahrzehnte hat Reinhold Zimmerberger mit seinem Team die Arbeitnehmer-Ortsorganisation von Allerheiligen zum Aushängeschild des ÖAAB im gesamten Bundesgebiet gemacht. Denn der ÖAAB-Allerheiligen prägte mit unzähligen Veranstaltungen das gesellschaftliche Leben der Gemeinde, wie beispielsweise bis 2004 mit dem legendären Bergfest, den jährlichen Dämmerschoppen, Familienfesten, Wandertagen, Steuersprechtagen.

Der ÖAAB-Allerheiligen hat mit seinen Erlösen auch stets die örtlichen Vereine, Pfarre oder sozial Bedürftige großzügig unterstützt. ÖAAB-Bezirksobmann Max Oberleitner hat mit seiner ehemaligen Tanzband Diamonds viele Feste musikalisch begleiten dürfen und fühlt sich besonders mit dem örtlichen ÖAAB-Team Allerheiligens verbunden. LH-Stv.in Christine Haberlander, Bürgermeister Berthold Baumgartner und Bezirksobmann Max Oberleitner würdigten die besonderen Verdienste Reinhold Zimmerbergers und überreichten ihm die Ehrenurkunde der ÖAAB-Landesleitung. Zimmerberger wurde auch zum Ehrenobmann des ÖAAB-Allerheiligen ernannt.

Sein Sohn Robert Zimmerberger wurde von den Mitgliedern einstimmig zum Nachfolger gewählt. Er hat den „ÖAAB-Spirit“ quasi von Kindheit an in die Wiege gelegt bekommen und seinen Vater in der Vergangenheit bei vielen ÖAAB-Tätigkeiten begleitet. Er ist daher voll motiviert, das „ÖAAB-Erbe“ gut weiterzuführen. In den neuen Vorstand wurden außerdem einstimmig gewählt: Obmann-Stellvertreter Josef Pilsl, Kassierin Katharina Scheuringer, Schriftführerin Barbara Rafetseder und ihre Stellvertreterin Anita Kalinka, sowie die Beiräte Sabrina Wahl, Robert Kalinka, Bgm. Berthld Baumgartner, Vbgm. Markus Wahl, Reinhold Zimmerberger, Peter Grasserbauer, Siegfried Freinschlag.

