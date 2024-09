Nach 32 Jahren verabschiedete die Pfarre ihren Seelsorger mit neuer Stola

Seit September 1992 ist Karl Arbeithuber in Niederwaldkirchen als Pfarrer tätig. Nun beginnt für ihn der wohlverdiente Ruhestand. Pfarrer Arbeithuber hat sich mit viel Elan und persönlichem Einsatz in die Pfarre eingebracht und hat neben seiner Arbeit als Seelsorger viele Dinge geschaffen, die noch lange an sein Wirken erinnern werden. Als fachkundiger "Baumeister" hat er vieles gestaltet, organisiert und sich um die Finanzierung gekümmert – wie etwa um die Renovierung und laufende Instandhaltung des großen Gebäudekomplexes, der neben Kirche und Pfarrhof auch die Aufbahrungshalle, den Friedhof sowie das Mesnerhaus und den Florianiplatz umfasst. Auch auf die Kulturräume im Pfarrhofstall und vieles andere hatte der Pfarrer immer ein Auge.

Längstdienender Pfarrer

Mit 32 Dienstjahren in Niederwaldkirchen ist er der am längsten tätige Pfarrer in der Geschichte der Pfarre. In einem wunderschön gestalteten Gottesdienst anlässlich des Pfarrpatroziniums haben sich Propst Johannes Holzinger vom Stift St. Florian und die gesamte Pfarrgemeinde bei Pfarrer Arbeithuber für seinen Einsatz für die Pfarre, für das Spenden der Sakramente, die unzähligen Messen, Prozessionen, Ausflüge, Gespräche, Ratschläge, sogar für die Meinungsverschiedenheiten bedankt: Eine aufregende und manchmal auch turbulente Zeit mit Höhen und mit Tiefen sei es gewesen, aber auch mit viel Humor und schönen Erinnerungen.

Als Seelsorger war Pfarrer Arbeithuber für viele Menschen eine wertvolle Stütze und ein Begleiter in schweren und schönen Lebenssituationen. Viele Jahre hatte er auch für die Nachbarspfarre St. Peter die Verantwortung übernommen. Die Marktgemeinden Niederwaldkirchen und St. Peter haben seine Verdienste mit der Auszeichnung "Ehrenbürger" gewürdigt. Im Anschluss an den Gottesdienst hat die gesamte Pfarrgemeinde nicht nur die Pensionierung, sondern auch den 75. Geburtstag von Pfarrer Arbeithuber mit einem großen Pfarrfest gefeiert.

Musikalisch gestaltet von der Marktmusikkapelle Niederwaldkirchen wurde ausgiebig gefeiert. Das Geschenk der Pfarrbevölkerung war eine Stola, die beim Pfarrfest erst entstand. Wer wollte, konnte ein Stück Stoff bemalen, das von Reda Enzenhofer zu einer Stola zusammengenäht wurde. Die fertige Stola wurde dem nunmehr emeritierten Pfarrer Karl Arbeithuber bei der Amtseinführung der neuen Pfarrleitung von Propst Johann Holzinger, Helmut Außerwöger und Veronika Pernsteiner überreicht.

