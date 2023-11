Nach 30 Jahren Generationenwechsel beim Roten Kreuz in Aigen-Schlägl

Aigen-Schlägl. Nach 30 Jahren als Dienstführender der Rot Kreuz Ortsstelle Aigen ging nun Erich Leitenmüller in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt Dominik Mandl.

Es ist eine beeindruckende Bilanz, die bei der Ruhestandsfeier präsentiert wurde. Unter der Führung von Erich Leitenmüller wuchs die Ortsstelle zu einer der größten im Bezirk heran, was den Neubau und noch einen größeren Umbau der Ortsstelle notwendig machte. Sein Geschick am Bau stellte der gelernte Tischler auch anderen Ortsstellen zur Verfügung. Der Fokus blieb aber immer auf "seiner" Ortsstelle in Aigen, zu der auch der Rot-Kreuz-Markt des Bezirks zugeordnet ist. Als Zeichen der Anerkennung überreichte ihm Bezirksstellenleiterin Wilbirg Mitterlehner die goldene Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes.

Florierende Ortsstelle

Die Kolleginnen und Kollegen der Ortsstelle bedankten sich mit einem Geschenkkorb und Gutscheinen und den besten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt. "Ich kann diese Dienststelle mit gutem Gewissen an meinen Nachfolger übergeben, wünscht Leitenmüller dem Team um Dominik Mandl einen guten Neustart, und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute für die Zukunft. DominikMandl lebt mit seiner Familie in Aigen. 2005 kam er als Freiwilliger zum Roten Kreuz, war im Jahr darauf Zivildiener und ist mittlerweile Offizier im Bezirksrettungskommando und Notfallsanitäter. Neben Alexander Waidhofer, der schon länger in Aigen ist, komplettiert der Ulrichsberger Florian Pröll das Team der Beruflichen für das, wie für alle freiwilligen Mitarbeiter Ortsstellenleiter Hermann Füssl seit 2018 als gewählter Funktionär verantwortlich ist. Interessenten für freiwillige Mitarbeit können sich jederzeit auf der Ortsstelle melden. Neben dem klassischen Rettungsdienst gibt es auch viele Einsatzmöglichkeiten sich für sozial Schwache oder Menschen in Not zu engagieren.

