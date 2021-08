Nach 174 Kilometern auf dem Stockerl: Zwei Mühlviertler liefen in Tirol zur Bestform auf

Wenn Esther Fellhofer bei einem Ultra-Marathon auf der Starterliste steht, kann man in Rohrbach schon vorsorglich den Sekt einkühlen. Die 31-Jährige gewann am Wochenende überlegen die Damen-Wertung beim "KAT 100" in Fieberbrunn und damit den dritten großen Bewerb in Folge. In der Gesamtwertung landete die Rohrbacherin nach 29 Stunden und fünf Minuten auf dem fünften Platz.

Bereits Anfang Juli hatte Fellhofer den "Bergmarathon rund um den Traunsee" (63 Kilometer, 4500 Höhenmeter) gewonnen, erst vor einer Woche lief sie beim Großglockner Ultra-Trail (84 Kilometer, 5000 Höhenmeter) auf den ersten Platz.

Mühlviertler dominieren in Tirol

Beim international stark besetzten 100-Meilen-Lauf durch die Kitzbüheler Alpen (174 Kilometer, 10.000 Höhenmeter) standen gleich zwei Mühlviertler auf dem Stockerl. Marco Hofstätter aus Herzogsdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) lief nach 28 Stunden und 49 Minuten Hand in Hand mit dem Polen Thomasz Kik auf dem dritten Platz ein. Als Gesamtsieger hatte Stefan Schaffer aus dem Salzburger Lungau bereits nach 26 Stunden und elf Minuten die Ziellinie erreicht.

Damit waren gleich drei Oberösterreicher in Tirol erfolgreich: Denn auch Veranstalter Thomas Bosnjak aus Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) kann auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken.