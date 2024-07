Nach 11.000 Kilometern auf dem Fahrrad wieder daheim in Freistadt angekommen

Ein emotionales Wiedersehen gab es am Freitagnachmittag bei der Ankunft von David Brandstötter und Julia Wimmer auf dem Freistädter Hauptplatz. Viele Freunde und Familienmitglieder, die gekommen waren, um die beiden Mühlviertler Extremradler willkommen zu heißen, hatten Tränen der Wiedersehensfreude in den Augen.

Kein Wunder angesichts der Dauer ihrer Abwesenheit und der während ihrer Reise in den vergangenen Monaten gemeisterten Strapazen: Im Mai 2023 waren Julia und David zu der Tour aufgebrochen, die sie durch 20 Länder und zwei Kontinente führte. Etwa 11.000 Kilometer legten sie dabei im Radsattel zurück. Ihre Route hatte die Abenteurer im vergangenen Jahr über den Balkan und Griechenland durch die Türkei und über Georgien und Armenien bis in die Vereinigten Arabischen Emirate und in den Oman geführt. Heuer waren Indien und Nepal die in vielerlei Hinsicht überragenden Erlebnisse ihrer Reise, über die sie regelmäßig in ihrem Blog "rideaut" berichtet hatten. Nicht enden wollender Regen machte ihnen dabei ebenso zu schaffen wie Hitzewellen, staubbedeckte Bergpässe im Himalaya und technische Defekte am Fahrrad.

Gelernt zu improvisieren

Was sie dabei besonders nachhaltig beeindruckte, war die Gastfreundschaft der Menschen, auch in vom Schicksal schwer gebeutelten Regionen wie etwa den Erdbebengebieten in der Türkei: "Unterwegs haben wir auch gelernt, nicht alles zu ernst zu nehmen, in Österreich gewohnte Tagesstrukturen hinter uns zu lassen und Menschen zu vertrauen, die wir eigentlich gar nicht kannten."

Unterwegs blieb auch Zeit für den einen oder anderen längeren Aufenthalt: So halfen Julia und David eine Woche in einem Tierheim in Griechenland. Sie kümmerten sich um verletzte Tiere und ausgesetzte Welpen und packten bei so manchen Instandsetzungsarbeiten mit an.

Auf den Weg nach Freistadt gemacht hatten sich am Freitagnachmittag auch zahlreiche Nachbarn der beiden Abenteurer aus Julia Wimmers Heimatgemeinde Lasberg sowie aus der Ortschaft Rauchenödt, der Heimat von David Brandstötter, der zum Ausklang der Wiedersehensfeier ein Fass Bier anstechen durfte. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann ein deutlich besserer Fahrrad-Weltenbummler als Bieranschläger ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper