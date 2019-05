Naarner sichern Wasserversorgung für Bergdorf in Nepal

Ein Kontrabass als Spendenbox, Nepalesische Gebetsfahnen und Fotos glücklicher Kinder: Wer den Gastrobereich im „donAUstandl“ beim Freizeitgelände und Campingplatz in Au an der Donau betritt, stößt bald auf jenes Hilfsprojekt, das die Betreiber dieses beliebten Treffpunkts seit einigen Jahren mit großer Hingabe unterstützen: SWAN nennt sich die Hilfsorganisation, das die Menschen in Nepal mit konkreten Projekten den Alltag ein wenig erleichtert. Kindergarten, Schule, ein nachhaltiger Gemüsegarten und einiges mehr sind bereits mit finanzieller, aber auch handwerklicher Unterstützung aus Naarn und Au/Donau entstanden.

Für heuer hat sich das Mühlviertler SWAN-Team ein neues Projekt vorgenommen: Ein Dorf in der Everest-Region soll mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. Derzeit würden die Frauen täglich kilometerweite Fußmärsche durch steiles Gelände auf sich nehmen, um frisches Wasser zu schöpfen. „Wir wollen einen Trinkwasserbrunnen errichten und Leitungen in das Dorf verlegen“, sagt Arnold Hörmann, treibende Kraft der Naarner Nepal-Initiative. Er nutzt seit Jahren die ruhige Zeit am Camping-Platz, um in den Wintermonaten selbst in Nepal nach dem Rechten zu sehen und die bereits verwirklichten Hilfsmaßnahmen zu besichtigen. „Was sich dort abspielt, geht mir jedes Mal aufs Neue unter die Haut: Einerseits fehlt es oft am Notwendigsten. Es gibt bitterste Armut, die durch das strenge Kastensystem oft noch verschärft wird. Andererseits ist die Internet-Versorgung meist besser als hier bei uns.“

Mittlerweile haben sich schon mehrere Vereine aus Naarn und Umgebung in die Aktion für Nepal eingeklinkt. So stellten sich kürzlich die Goldhauben-Frauen mit einer namhaften Spende ein, die Theatergruppe Naarn übernahm die Patenschaft für drei Schulkinder und die Union Fußballer werden im Juli ein Benefizspiel gegen eine Perger Bezirksauswahl bestreiten. „Das Netzwerk der Hilfe zu erleben, das hier mit unserer Hilfe entstanden ist, ist grandios“, sagt „Donaustandler“ Gerhard Ebner. Und auch die eingangs erwähnte Kontrabass-Spendenbox beim „donAUstandl“ wurde in den vergangenen Wochen schon wieder kräftig gefüttert.

