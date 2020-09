Naarn will trotz Ausfällen gegen Katsdorf punkten

"Das wird ein Duell auf Augenhöhe", sagt Naarns Trainer Herbert Panholzer vor dem Landesligaspiel morgen gegen die Union Katsdorf. Trotz einiger Ausfälle ist Panholzer von seiner Mannschaft überzeugt. " Die Moral der Truppe ist super und der Kader ist breit aufgestellt. Wir können die Ausfälle kompensieren."

Mit dem Saisonstart ist Panholzer trotz der 1:2-Niederlage zuletzt in Bad Leonfelden zufrieden. Er hofft auf einen sorgenfreien Herbst, dazu wären Punkte gegen Katsdorf natürlich hilfreich. Der morgige Gegner befindet sich nach dem 2:1-Erfolg über Admira Linz am vergangenen Wochenende weiterhin im Hoch und kommt als Tabellendritter mit viel Selbstvertrauen nach Naarn.

Nach der Absage des Spiels gegen St. Magdalena kann Schwertberg coronabedingt auch das heutige Heimspiel gegen Traun nicht durchführen.

In der Bezirksliga Nord ist Lembach nach der Niederlage Freistadts in Hellmonsödt wieder an der Tabellenspitze. Die Mittermayr-Elf verteidigt heute in Wartberg die Spitzenposition. Verfolger Freistadt empfängt Altenberg. "Wir wollen eine Reaktion zeigen und uns die drei Punkte sichern", sagt Freistadts sportlicher Leiter Eric Rössl. Ebenfalls heute spielt Julbach: Der Tabellenzweite trifft auswärts auf Ottensheim. (fr)